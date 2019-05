Messi: – Liverpool-kampen en av de verste opplevelsene i karrieren

ntbsport

Etter å ha vunnet 3-0 mot engelskmennene i Spania, ble Barcelona feid av banen med 4-0 i England tidligere denne måneden. Liverpool scoret tre mål etter pause. Dermed ble det ingen finale for Messi & Co. Historien gjentok seg. Sesongen før var det Roma som snudde på hjemmebane og sendte katalanerne ut av turneringen.

Fredag stilte Messi på pressekonferansen før lørdagens cupfinale mot Valencia i Sevilla. Ifølge Sky Sports er det første gang argentineren møter pressen på en slik seanse siden 2015. Selv om klubben spiller finale lørdag, ble naturligvis tapet for Liverpool et tema. Og Messi holdt ikke tilbake om hvor tungt nederlaget var.

– Vi må beklage for den andre omgangen i Liverpool. Ikke på grunn av resultatet, men hvordan det så ut. Det var en av de verste opplevelsene i karrieren min, sier Messi ifølge BBC.

Til tross for nok en mesterligafiasko, kan sesongen med to titler for storklubben. Seriegullet er allerede sikret. Lørdag venter Valencia i finalen i Copa del Rey. Kampen spilles i Sevilla.

– Å vinne cupen ville vært den beste måten å avslutte sesongen på, sier Messi.

(©NTB)