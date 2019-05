Elyounoussi scoret i sin femte kamp på rad

ntbsport

Elyounoussi sendte gjestene i ledelsen etter 26 minutter. Den norske landslagsspissen hadde ingen problemer med å sette inn 1–0 da han ble spilt fri etter en feilpasning i hjemmelagets forsvar.

Tre minutter før pause satte David Batanero inn utligningen for vertene. Etter hvilen presset Sundsvall hardt på for å ta ledelsen, og skapte flere gode sjanser. Gjestene løftet seg utover i omgangen, men klarte ikke å avgjøre kampen.

Dette var Elyounoussis niende ligamål for sesongen. 31-åringen har nå scoret i fem strake seriekamper. I denne perioden er det blitt åtte mål for AIK-spissen, som nå er mestscorende i den svenske toppdivisjonen.

Etter kampen var det likevel en irritert nordmann som ble intervjuet av svenske C More. Han snakket mer om hjemmelagets kunstgressbane enn egen målform.

– Det er vanskelig å spille på en bane som det her. Det går for fort. Det blir mye løping og Sundsvall liker å holde på ballen. Men vi gjorde vårt beste. Jeg hater å spille på baner som det her, det er en helt annen idrett og de trener på dette hver dag, sa Elyounoussi ifølge Aftonbladet.

Fredag røk AIK på sitt første poengtap på fem kamper. Uavgjort mot Sundsvall holdt likevel til å klatre opp på annenplass, og hovedstadsklubben er kun bak Malmö på målforskjell. Serielederen har riktignok én kamp til gode. Det har også lagene bak AIK, og flere av dem kan passere Stockholm-klubben på tabellen i løpet av helgen.

AIK ledes av tidligere Brann-trener Rikard Norling.

