Strømmen slo Bodø/Glimt ut av cupen etter ekstraomganger

Glimt så ut til å ha berget seg da José Isidoro utlignet til 1-1 i det 81. minutt med et drømmetreff på hel volley, men to innbyttere samarbeidet om Strømmens vinnermål på overtid i første ekstraomgang. Mustapha Achrifi slo hjørnesparket Håvard Thun nikket i mål.

Bodø/Glimt har bare tre lag foran seg på eliteserietabellen, mens Strømmen har bare to lag bak seg på 1.-divisjonstabellen. Det er altså 26 plasser som skiller dem i seriesystemet, men slik så det ikke ut i onsdagens cupkamp.

Strømmen var på høyden spillemessig og tok fortjent ledelsen etter en halv time. Sverre Bjørkkjær overlappet på høyresiden og la inn foran mål. Der beveget Øystein Vestvatn seg smart mellom passive Glimt-forsvarere, nådde ballen med hodet og nikket den inn ved stolpen utenfor keeper Nikita Haikins rekkevidde.

Glimt slet med å skape sjanser, men var veldig nær kvarteret før slutt. Strømmen-keeper Marius Berntzen reddet først Philip Zinckernagels skudd, men returen gikk rett til Endre Kupen. Han skjøt rett i fanget på den liggende målvakten.

José Isidoro gjorde opp for det seks minutter senere, da et hjørnespark ble klarert høyt opp i lufta. Fra 20 meter klinte sidebacken til på volley, og fra hans venstrefot suste ballen inn i hjørnet.

Glimt avsluttet best i ordinær tid og var ganske nær et vinnermål, men fire minutter på overtid, med den siste berøringen i ordinær tid, skjøt Strømmen-spiller Mats-André Kaland rett utenfor fra ypperlig posisjon.

Etter Strømmens ledermål jublet Glimt for utligning da Ulrik Saltnes i 2. ekstraomgang nikket Kupens innlegg i mål, men dommeren mente at ballen først hadde vært over kortlinja.

