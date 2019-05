René Hansen blir Stjernens nye trener

ntbsport

Østfoldklubben presenterte sin nye trener onsdag formiddag.

Klubben skriver på sine nettsider at René Hansen (46) skal starte arbeidet med å bygge et lag som om noen år igjen skal kjempe i toppen av norsk ishockey.

– Stjernen er en del av mitt DNA. Jeg begynte på hockeyskolen og vokste opp i klubben og i Stjernehallen. Nå føler jeg at ringen er litt sluttet. Jeg er stolt og ydmyk over oppdraget jeg har fått. Det er en stor utfordring. Det er få forunt å trene et elitelag i sin egen hjemby, sier Hansen i en pressemelding fra klubben.

Hansen har nylig fått innvilget permisjon fra jobben som sportssjef på WANG Elite Fredrikstad, og skal i første omgang lede laget i ett år.

46-åringen har 741 kamper i den røde Stjernen-trøya etter at han debuterte på A-laget i 1988. Nå vil han forsøke å finne tilbake til vinnerkulturen som preget Stjernen på 1980- og 1990-tallet.

– Jeg har gjort meg tanker på hvordan vi skal gjøre det. Vi skal ha en lokal identitet. Jeg ønsker å gjenskape noe av det jeg husker fra min tid, det som skapte en sterk prestasjonskultur, sier René Hansen, som nå har sagt opp oppdraget som landslagstrener for U16.

Rene Hansen har også vært innom Vålerenga (1995/96) og spilt i tyske EC Peiting. Hansen har også 13 offisielle landkamper for Norge.

