Maria Thorisdottir til VM med fulladede batterier

– Jeg og Maren (Mjelde) snakket om det, at vi har vært lenge ute, men at vi har fått ladet batteriene og har ganske mye inne som vi har lyst til å få ut. Vi prøver å se det positive i det vi har vært gjennom. Nå er vi veldig klare begge to, sier hun til NTB.

De to Chelsea-spillerne er viktige for landslaget, men begge var på sidelinjen i måned etter måned gjennom vinteren. Mjelde var på banen igjen før makkeren, som først i sesongens to siste kamper fikk spilletid for klubblaget.

– Jeg var klar igjen i april, men da ventet tre semifinaler på rekke og rad, og det var ikke kamper jeg forventet å spille etter å ha vært ute i seks måneder. Jeg er glad for de minuttene jeg fikk i de to siste kampene, og så har jeg trent godt lenge nå, sier datteren til håndballens landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Alvorlig smell

Thorisdottir pådro seg hjernerystelse i oktober.

– Jeg skjønte da jeg fikk smellen at den ville sitte i en stund. Jeg har hatt hjernerystelse før, og forrige gang var jeg ute tre måneder. Jeg så for meg noe av det samme, men det tok dobbelt så lang tid, sier hun.

– Med en slik skade må man ta en dag av gangen. Du tror du er frisk, men så viser det seg at du ikke er det likevel. Du vet at dagen vil komme da du er god igjen, men vet ikke når det skjer. Det var en frustrerende periode.

Hodeskader skal man ta på alvor, og det føler Thorisdottir at hun gjorde.

– Jeg har fått en del erfaring med hjernerystelse og har lært mye om det, så jeg må kunne si at jeg er blitt sterk i hodet på den fronten. Jeg var veldig tålmodig, sier hun.

God hverdag

For landslaget var hun tilbake på banen mot New Zealand i april, mens hennes comeback i Chelsea-drakt kom med 90 minutter i 8-0-seieren over Yeovil i nest siste serierunde 7. mai. Noen dager senere spilte hun et kvarter i 3-2-seieren over Reading som avsluttet sesongen.

De kampene er alt hun har å vise til siden oktober i fjor, men hun ser likevel optimistisk på utsikten til å prestere i VM-sluttspillet.

– Jeg har trent for fullt i tre måneder nå. Det er ekstremt mye spill på treningene i Chelsea, og jeg spiller med de beste i verden. Treningshverdagen min er veldig bra, sier hun.

Mens mange spillere kommer til VM slitne etter en lang sesong, er Thorisdottirs batterier klare til å levere energi langt ut i sommeren.

