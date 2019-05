Henrik Ingebrigtsen vant, Filip slått i sesongdebuten

ntbsport

– Formen er ikke kommet helt ennå. Det er litt dårlig gjort av meg å sammenligne meg selv med august- og maiformen, sa Henrik Ingebrigtsen etter seieren på tiden 7.52,74.

– Som 1500-metersløper er 3000 meter en vanskelig distanse. Men jeg fikk en fantastisk støtte av det nest beste publikummet, bak de fra Sandnes, sa Henrik Ingebrigtsen.

Filip Ingebrigtsen måtte se seg slått av tsjekkeren Filip Sasniek på 1500 meter i sesongdebuten.

– Det er ikke så ofte vi løper i Norge og morsomt å vise fram denne fine idretten. Det var litt kjedelig å bli slått. Det er alltid litt smårusk, og jeg trenger konkurranser for å komme skikkelig i gang. Det var ikke så mye trykk igjen mot slutten, men det kommer senere, sa Ingebrigtsen i intervju med BA.

Jakob Ingebrigtsen skulle hatt sin sesongdebut utendørs på 1500 meter på Fana stadion, men tirsdag måtte løpertalentet melde forfall med sykdom.

Som forventet

Dermed var det mellomste «bukkene Bruse» Filip som var i aksjon på 1500-meteren. Rundt halvveis gikk Sandnes-løperen selv fram i teten, men han hadde med seg to mann inn på oppløpet. Der viste tsjekkeren seg som den beste og vant med 3.41,61 mot nordmannens 3.42,00.

Henrik Ingebrigtsen valgte å løpe den doble distansen.

– Det var som forventet. Vi har ennå ikke sluppet opp i treningen for Filip ennå. Han så derfor litt seig ut på oppløpet. For Henriks del var det litt annerledes, sa trener og far Gjert Ingebrigtsen.

Et stykke bak

Ola Stuene Isene hadde bare to kast i diskos under litt ufyselige forhold og fikk opp 62,94 som best. Han har årsbeste med 67,78 fra et stevne i Portugal tidligere i vår. Det er over VM-kravet.

Hedda Hynne var ute etter norsk bestenotering på den uvanlige øvelsen 600 meter. Hun løp inn til 1.29,60 og ble nummer tre på distansen. Renée Eykens fra Belgia vant med 1.29,41.

Hun var dermed et godt stykke bak Trine Mjålands norske bestenotering på 1.28,28 satt i 2014.

