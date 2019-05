Stjernen berger økonomien og kan hente nye spillere

ntbsport

Stjernen opplyser i en pressemelding at Stjernen AS innfrir kravet fra Norges Ishockeyforbund om positiv egenkapital innen utgangen av 2019.

Dessuten får Fredrikstad-klubben mulighet til å hente inn nye spillere og trenere i løpet av kort tid.

– Vi er veldig glade for å kunne legge dette bak oss. Nå får klubben økonomisk handlingsrom og kan begynne å se framover. Det gjør at vi nå kan starte den viktige jobben med å bygge opp spillerstallen og konsentrere oss på det vi tross alt skal drive med: å vinne ishockeykamper og gjøre det artig og spennende å komme på kamper i Stjernehallen igjen, sier styreleder Truls Navestad i Stjernen i pressemeldingen.

Han opplyser at klubben har opplevd god respons etter nyheten om at det skal opprettes et aksjeselskap. Den jobben fortsetter gjennom sommeren, og Stjernen håper å knytte til seg flere interesserte aksjonærer.

Tidligere i måneden ble det klart at Stjernen starter neste sesong med tre minuspoeng fordi klubben ikke oppfylte den økonomiske handlingsplanen i 2018.

