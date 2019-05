Wilder forsvarte tittelen med brutal knockout

ntbsport

Det var ondt blod mellom de to bokserne, og Wilder hadde i oppkjøringen kommet med opprivende uttalelser om at han ikke ville vike tilbake for å slå motstanderen i hjel.

Det så brutalt ut da Wilder, som har en av boksehistoriens mest knusende høyreslag, traff Breazeale med en høyre til hakespissen som sendte utfordreren rett i gulvet. Breazeale ble liggende på ryggen, men kom seg på beina bare for å se at dommeren hadde vinket av kampen.

Etterpå tonet Wilder ned sine uttalelser, som trolig vil få et etterspill.

– Det bare rant ut av meg. Det var en stor oppkjøring med mye fiendskap, mye kaos og masse hat mot hverandre. Det er slikt som gjør boksing så bra, sa han.

– Så går man i ringen og gjør opp som menn.

Wilder gikk rett løs på Breazeale da kampen startet, og han rystet ham med en rett høyre. Det banet vei for knockoutslaget 43 sekunder før slutt i den første runden.

– Hele kroppsspråket hans endret seg da jeg traff ham første gang, sa Wilder.

Han forsvarte tittelen for niende gang. Det var hans 41. proffkamp uten tap. Breazeale hadde på 21 tidligere kamper tapt bare for Anthony Joshua.

(©NTB)