Guardiola svarte om anklagene: – Vi er uskyldige til det motsatte er bevist

Klubben er under etterforskning for å ha brutt det europeiske fotballforbundet (UEFA) finansielle regelverk FFP. Det skal være gjort ved å blåse opp verdien på en omfattende sponsoravtale.

Torsdag ble det klart at UEFA ber et dommerpanel avgjøre om Manchester City skal straffes med utelukkelse fra Champions League eller ikke. Storavisen New York Times skrev tidligere i uken at det kan ende med ett års utestengelse fra den gjeveste turneringen i Europa.

Dette ble naturligvis også et tema da City-manager Pep Guardiola møtte pressen fredag. Lørdag møter hans lag Watford i FA-cupfinalen. Der kan klubben sikre sitt tredje trofé for sesongen.

– Jeg har sagt det mange ganger at jeg stoler på klubben, sa Guardiola ifølge BBC.

– Dersom UEFA sier at vi har gjort noe galt vil vi bli straffet. Jeg vet folk vil at vi skal være skyldige, men vi er uskyldige til det motsatte er bevist. I dag er vi uskyldige, sa City-manageren.

Klubben har tidligere gått hardt ut og benektet alle anklager om juks.

For fem år siden ble Manchester-klubben ilagt en bot på med mer enn en halv milliard for et tidligere regelbrudd. Dersom UEFA velger å straffe City, kan klubben anke saken inn for Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

