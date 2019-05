Iskongen Holøs klatrer mot landskamprekorden

ntbsport

Dermed er det ikke helt urealistisk at han kan slette rekorden til Tommy Jakobsen, som i sin tid noterte hele 139 offisielle landskamper for Norge (OL, OL-kval. og VM).

Spiller Holøs til og med Beijing-OL i 2022, er det fullt mulig å ta rekorden. Da vil han være 34 år gammel.

– He-he. Det er en del år igjen, selv om det ikke høres ut som så mange kamper. Du får ikke flere enn sju-åtte kamper per år, litt flere når det er OL. Jeg tar ett år og én kamp av gangen, altså. Jeg kan ikke begynne å tenke på om jeg skal spille i tre eller fire år til. Form er ferskvare, sier den norske lagkapteinen.

14 strake VM

Holøs debuterte i VM-sammenheng i 2006, det første mesterskapet etter Norges opprykk til elite-VM. Siden har han vært på isen i samtlige kamper i mesterskap.

– Er det fortsatt like moro?

– Ja, det er vel moro på en litt annen måte, kanskje. Nå har jeg litt mer ansvar og er en leder i laget. Man har en ny rolle, og det er kult. Og så er det jo morsommere å være her og spille hockey enn å være hjemme og løfte vekter, sier han når NTB møter ham på spillerhotellet i den slovakiske hovedstaden Bratislava.

Holøs tar oss gjennom perioden fra 2006 og fram til nå. Norge har holdt seg på elitenivået hele veien.

– I starten var det bare en kamp for å holde seg oppe, i hvert fall de første to årene. Og i Halifax (2008) hadde vi litt flaks og kom til kvartfinale. Etter det hadde vi hele veien et mål om å gå til kvartfinalen. Vi fikk bedre og bedre lag og flere utenlandsproffer, og vi følte selv at vi holdt bedre følge med de bedre lagene.

– Nå er vi kanskje der at kvartfinale igjen er blitt mer en drøm. Skal vi klare det, må vi prestere på vårt beste, fastslår den rutinerte backen.

Pålitelig

Holøs har vært blant landslagssjefenes mest betrodde spillere i en årrekke, og det har ikke vært uvanlig for ham å spille over en halvtime hver kamp.

I årets VM har han fått «lettet» litt på istiden, men han har fortsatt vært mest brukt av de norske utespillerne. På fire kamper har han et snitt på 21,41 minutter.

– Jeg tror ikke det blir like mye i år. Vi har en ganske bred backstall med sju backer, og det er ikke vits i å «drepe» noen nå i starten. Så det blir litt mindre enn vi er vant til. Jeg er blitt eldre også, så jeg orker ikke like mye, sier Holøs med et smil.

Landslagssjef Petter Thoresen drar også på smilebåndet når han får spørsmål om hvorvidt Holøs kan tukte Jakobsens 139 landskamper.

– Det avhenger av hvordan man har det fysisk, familiesituasjonen, og om man orker å være med år etter år. Men han er vel i en alder der han kan rekke det, han. Hvis det er en drivkraft, så kan det gå.

