Dramatisk seier for Ruud da urokråken Kyrgios stormet av banen

Kyrgios mistet hodet fullstendig i starten av tredje sett da Ruud utlignet til 1-1. Da hadde han allerede fått poengstraff for krangling med dommeren, servet underarmsserver og slått ballen mellom beina.

Så, etter at Ruud utlignet, utvekslet først australieren noen ukvemsord med dommeren, før han kastet racketen i bakken og kastet en stol inn på banen.

Kyrgios valgte deretter å pakke sekken, takke Ruud og dommeren for kampen og forlate banen. Dermed ble han diskvalifisert, selv om det var vanskelig å se om han fikk matchstraff av dommeren før han stormet ut.

Kyrgios er en tennisrebell som flere ganger tidligere har slitt med å oppføre seg på banen. I 2015 møtte han Stan Wawrinka og slang med leppa. Det ble fanget opp av mikrofoner, og i etterkant ble han utestengt fra tennisen i 28 dager, samt ilagt en klekkelig bot. Torsdag fulgte han opp med et nytt negativt kapittel.

– Dette er det verste og mest usportslige jeg har sett noen sinne på en tennisbane, sier Lele Cathrine Ruud, Casper Ruuds mor, til NRK.

Møter råtøff argentiner i tredje runde

Seieren til Ruud over Kyrgios, som i 2016 var ranket som nummer 13 og som nå er nummer 36 på verdensrankingen, gjør at nordmannen møter Juan Martin del Potro i tredje runde

Den kampen spilles senere torsdag.

Og om Kyrgios var en antatt tøff motstander å bryne seg på for Ruud, er Del Potro enda et hakk opp for nordmannen. Del Potro har vunnet 22 titler i karrieren, derav én US Open-seier (i 2009 over Roger Federer i finalen).

I tillegg har han tapt én US Open-finale (i 2018, for Novak Djokovic) og har et sølv fra Rio de Janeiro-OL i 2016 (tap i finalen for Andy Murray). Del Potro er ranket som nummer ni i verden og var nummer tre i august 2018.

Kjempeåpning av Ruud

Ruud spilte meget godt i åpningen. Han lå under 0-30 i det første settet, men snudde og vant i egen serve.

Så brøt nordmannen da Kyrgios servet. Igjen ledet australieren 30-0, og nok en gang viste Ruud muskler. 20-åringen snudde igjen og tok ledelsen 2-0. Og da Ruud vant fire av fire baller med egen serve og gikk opp til 3-0, begynte Kyrgios å slå ballen mellom beina og serve med underarmsserver.

I tillegg klagde han mye på dommerne i pausene og virket tidvis uinteressert på grusen i Roma.

Etter at de tok hvert sitt game til 5-3, vant Ruud i egen serve og tok det første settet 6-3.

I det andre settet ble det jevnere. Ruud viste krefter igjen og brøt i det sjuende gamet til 4-3-ledelse.

I den perioden våknet Kyrgios fra dvalen og begynte å showe mye ute på banen. Settet måtte avgjøres i tiebreak. Der var Kyrgios best med 7-5. Han feiret med å kaste vannflasker opp til publikum.

Humøret endret seg fort. Noen minutter senere måtte Kyrgios pakke utstyret og forlate grusen i Roma. Da hadde han først kastet en racket i bakken før en stol fløy ut på banen.

