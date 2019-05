Solskjær bekrefter: Assistentene fortsetter neste sesong

ntbsport

Det bekrefter Manchester United-manageren i et intervju som ble publisert på Old Trafford-klubbens egen mobilapp tirsdag.

Solskjær har hatt Mike Phelan, Michael Carrick, Kieran McKenna og Mark Dempsey som sine nærmeste støttespillere siden han overtok som United-manager før jul i fjor.

– De blir i klubben alle sammen. Det mener jeg er viktig. Vi kaster ball med hverandre, og de er noen fantastiske trenere, sier Solskjær.

Kieran McKenna har en fortid som trener både i Tottenhams og Uniteds ungdomsakademi.

– Kieran er bare 32 år, men du skulle egentlig tro at han hadde vært trener i 32 år, sier Solskjær.

Dempsey i Molde

Mark Dempsey var også Solskjærs assistent i Molde. De to har jobbet sammen i en årrekke og nordmannen kaller 55-åringen «United-mann tvers gjennom».

Mike Phelan var også United-assistent i Sir Alex Fergusons velmaktsdager på Old Trafford. Da Solskjær inntok sjefsstolen ble han hentet tilbake. Nylig signerte han en treårskontrakt med klubben.

Solskjær bekrefter nå at han var i kontakt med Phelan også da han fikk managerjobben i Cardiff. Da ble det imidlertid aldri noe samarbeid, men 56-åringen var igjen Solskjærs førstevalg da han skulle utpeke sin assistent i desember i fjor.

– Han er en så kunnskapsrik og likandes type. Jeg sa til Ed etter at han ga meg jobben at vi måtte sørge for å få med oss Mike, sier Solskjær.

Han skryter også hemningsløst av Michael Carrick og kaller United-veteranen «en person jeg virkelig er på bølgelengde med».

Vondt å tape

I det samme intervjuet er Solskjær krystallklar på at nederlag er langt tøffere å svelge som manager enn de var i spillerkarrieren.

– Å tape er hundre prosent verre som manager! Og selvfølgelig ser du deg selv i speilet som manager. Skulle jeg ha valgt en annen startoppstilling eller en annen taktikk? Var ikke treningene den siste uka de beste? Alt går gjennom hodet ditt, sier kristiansunderen.

– Da jeg var spiller, kom det alltid en ny kamp og man tenkte «nå må jeg lytte til manageren og gjøre jobben min». Den situasjonen er helt annerledes, men jeg lærte tidlig i karrieren min å raskt gå videre, utdyper han.

Manchester United har bak seg en sesongavslutning som ble alt annet enn hyggelig. Kun to seirer på de 12 siste kampene i alle turneringer lyder fasiten.

Nå starter jobben med å gjenreise klubben. Det er liten tvil om at Solskjær har en voldsom jobb foran seg de neste månedene.

