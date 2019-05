Lampard: Hazard må få gå hvis han vil

ntbsport

Lampard, som nå er manager i Derby, spilte to sesonger sammen med Hazard i Chelsea og mener han er en av de beste spilleren klubben har sett.

Ryktene om 28-åringens overgang til Real Madrid er mange og sterke. Og selv om Lampard mener det er synd om den belgiske landslagsspilleren forlater klubben, må klubbens styre og ledelse etterkomme ønsket hans.

– Jeg vet ikke om Hazard vil til Real Madrid. Men om det er tilfelle, slik det ser ut til, må man respektere dette, sier Lampard, ifølge Daily Star.

Eden Hazard sa i helgen at han har fortalt klubbledelsen om hva han ønsker for neste sesong. Hva dette er, er fortsatt ukjent. Ulike kilder mener likevel å vite at en overgang til den spanske klubben er nært forestående. Chelsea sies å forlange rundt en milliard kroner for Hazard, mens Real Madrid ønsker å stoppe på rundt 800 millioner.

