Hoppsjefen om generasjonsskiftet: – Håper det er en gulloppskrift

ntbsport

Robin Pedersen (22), Marius Lindvik (20) og Thomas Aasen Markeng (18) erstatter langt mer rutinerte Kenneth Gangnes og Andreas Stjernen. Dermed økes antall landshoppere på herresiden fra sju til åtte.

Lengsbygda-hopper Markeng ble juniorverdensmester i Lahti i vinter. Dermed kopierte han Lindviks bragd fra forrige sesong.

– Det er vel fort vekk første gang i historien at vi har to juniorverdensmestere på ett og samme lag, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen til NTB.

Nå tar Markeng og Lindvik steget opp på elitelandslaget sammen tidligere storhopper Trond Jøran Pedersens sønn Robin.

– Vi har mistet Kenneth og Andreas det siste året og bytter ut dem med unge krefter. Det er et stort tomrom som skal fylles, og det at vi må ha tre mann for å fylle tomrommet de etterlater seg, tror jeg er ganske naturlig, sier Bråthen.

Unge og sultne

Hoppsjefen legger ikke skjul på at han håper ungdommens inntog vil bli en gulloppskrift for hele laget.

– Jeg både håper og tror at den nye energien unge og friske utøvere bringer med seg inn i systemet vil løfte de etablerte motivasjonsmessig, samtidig som de unge får læringen de trenger raskere, sier Bråthen.

Johann André Forfang tror også den nye generasjonens inntog vil slå positivt ut.

– Det å få inn noen unge og sultne utøvere tror jeg alltid kan være lurt. I tillegg er disse tre treningstalenter. De er flinke til å gi alt på trening, og det tror jeg nok vil prege gruppe positivt, sier tromsøværingen til NTB.

«Forsterker med fem»

Beslutningen om å øke antall landslagshoppere ga seg på mange måter selv. Markeng, Lindvik og Pedersen viste alle fram sine kvaliteter i vinter, og til sjuende og sist ble det vanskelig å skille dem.

– Den av de se som ikke hadde kommet med, kunne med rette følt seg forbigått. Sånn sett var det lettere å ta med alle tre, sier hoppsjef Bråthen.

– Sammenligner du med i fjor sommer, utvider vi jo samtidig med fem hoppere, tilføyer han med et smil.

For et snaut år siden slet Daniel-André Tande med sykdom og Forfang, Stjernen og Gangnes hadde skadeproblemer hver på sin kant. Tidvis var kun tre av sju landslagshoppere på samling.

Alt tyder på at landslagssjef Alexander Stöckl slipper den slags bekymringer i tiden som kommer. Østerrikeren er samtidig klar på at åtte utøvere på landslaget nesten er i overkant mange.

– Den største utfordringen er at jo flere løpere, dess mindre ressurser blir det per løper. Hvis man ser hva slags trenerteam og støtteapparat vi har nå kontra for seks-sju år siden, også regionalt i Oslo, Lillehammer og Trondheim, føler jeg det er bra nok til å ta vare på åtte utøvere. Men åtte er maks, sier han til NTB.

Johann André Forfang, Daniel Andre Tande, Anders Fannemel, Robert Johansson og Halvor Egner Granerud får alle fornyet tillit av Stöckl foran neste sesong.

Utvider laget

På kvinnesiden utvides landslagstroppen med én utøver. Ingebjørg Saglien Bråten, som har hoppet mye verdenscup i vinter, kommer inn. Hun utgjør dermed laget sammen med Anna Odine Strøm, Silje Opseth og hoppdronningen Maren Lundby.

De nevnte fire utgjorde det norske laget som tok bronsemedalje i den historiske lagkonkurransen for kvinner under VM i Seefeld. Jentenes hovedmål er å vinne World Cup sammenlagt individuelt. Maren Lundby har vunnet to år på rad.

– Vi har kanskje det laget med høyest potensial i verden, sier fortsetter han.

Henning Stensrud forsterker trenerteamet på kvinnesiden.

(©NTB)