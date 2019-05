Eden Hazard har bestemt seg, Real Madrid neste?

ntbsport

– Ja, jeg har sagt hva jeg ønsker. Men det handler ikke bare om meg, sier Hazard ifølge Sky Sports.

Det har i hele vår vært spekulert på at den belgiske landslagsspilleren vil forlate Chelsea for Real Madrid etter sesongen. Hazard har ett år igjen av kontrakten med London-klubben. Ifølge Sky Sports vil Chelsea ha 1,1 milliard kroner for

Eden Hazard og Chelsea avsluttet den engelske eliteserien med 0–0 mot Leicester søndag. Nå venter Arsenal i finalen i europaligaen 29. mai. Han tror situasjonen blir avklart etter det.

– Ja jeg tror det. Vi har en finale å spille og så får vi se, sa Hazard søndag.

(©NTB)