Det var i midtperioden at kampen Sharks nærmest avgjorde kampen ved Timo Meiers to scoringer som gjestene fra St. Louis ikke klarte å svare på.

Sveitseren hadde også en målassist i kampen og ble kampens store spiller. Hans 4-2-mål var kanskje så langt ett av sluttspillets flotteste.

Meier snappet pucken på blueline fra en motstander, tok seg kjapt og elegant forbi St. Louis-backen Jay Bouwmeester, og han avsluttet med å få målvakten Jordan Binnington til å se dum ut. Han fintet ham ut til den ene siden og slapp pucken, med en hånd på kølla, på motsatt side i det åpne målet.

Svenske Peter Forsberg gjorde den samme finten under OL-finalen i Lillehammer i 1994. Han fikk også et eget frimerke etter å ha fintet ut den canadiske målvakten Corey Hirsch under straffeslagkonkurransen.

– Han var som en okse. Når han kommer skøytene med sin styrke er han vanskelig å stoppe, sa Sharks-forwarden Logan Couture.

San Jose dominerte kampen fra første dropp. De ledet 2-1 etter 1. perioden og 5-2 etter annen periode.

Det hjalp ikke at gjestene reduserte til 3-5 i tredje periode. Couture scoret kampens siste mål i åpent bur.

St. Louis som slo ut Mats Zuccarellos Dallas Stars med 4-3 i kamper gjorde for mange personlige feil i kampen. De fikk mange unødvendige utvisninger imot seg og ga bort altfor mange spillevendinger som førte til scoringer imot.

– Det ble gjort for mange feil og det klarte de effektivt å utnytte. Det var den største forskjellen på lagene, slo St. Louis' Joel Edmundson fast.

Logon Couture scoret også to mål i kampen, mens Joe Pavelski og Kevin Labanc scoret hvert sitt. Sharksmålvakten Martin Jones reddet 28 skudd.

For gjestene scoret Ryan O'Reilly, Edmundson og Tyler Bozak, mens Jordan Binnington reddet 19 av de 24 skuddene han fikk mot seg.

Natt til tirsdag går kamp nummer to i best av sju-serien.

