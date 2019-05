Ellevill Børven-scoring sørget for sterk Odd-seier etter snuoperasjon

ntbsport

Etter at Runar Espejord og Joshua Kitolano hadde scoret hvert sitt mål, presset Odd på for en scoring på tampen. Etter 84 minutter kom den.

Elbasan Rashani fant Torgeir Børven på 14 meter, som på helvolley klinket ballen ned i motsatt hjørne. Målet var Børvens sjette denne sesongen og trolig den vakreste av de seks.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer. Den klarer jeg ikke gjenta, uttalte Børven til Eurosport etter kampen.

Toppscorer

Børven er nå toppscorer i Eliteserien sammen med Moldes Magnus Wolf Eikrem. Begge har seks mål på de første syv kampene.

Flere mål ble det ikke i kampen, selv om Tromsø presset på for utligning på tampen. Odd-spillerne holdt unna og tok sin femte seier for sesongen. Laget ligger som nummer to i Eliteserien, bare tre poeng bak serieleder Molde.

– Dette er en andre omgang jeg er stolt av. Det er gledelig, sa Odd-trener Dag-Eiliv Fagermo etter oppgjøret.

Han var naturlig nok en meget fornøyd mann etter seieren

Tromsø slet

– Odd satte press på oss og fikk målene. Vi prøvde alt vi kunne. Det smerter, sa Tromsø-trener Simo Valakari etter tapet.

Tromsø ligger sist på tabellen med fire poeng, og skadesituasjonen forverret seg også for "Gutan" i søndagens oppgjør. Daniel Berntsen gikk av med en skade i den første omgangen, før Mikael Ingebrigtsen gjorde det samme etter pause.

Fra før er både Simen Wangberg og Artjom Sokol på skadelisten for et Tromsø-lag som har tapt de tre siste kampene.

