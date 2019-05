City-kapteinen hyllet Liverpool etter gulldramaet

ntbsport

Manchester City-kaptein Vincent Kompany kunne slippe gleden løs etter søndagens neglebitende serieavslutning.

– Dette var den tøffeste og hardest tilkjempede tittelen. Liverpool var eksepsjonelt gode. Ingen fortjente å være taper, men jeg er så glad på lagets vegne. Vi har en fantastisk vilje, sa Kompany til Sky Sports.

Liverpool-manager Jürgen Klopp måtte erkjenne nederlaget tross 2-0-seieren over Wolverhampton søndag.

– Folk sier kanskje at vi burde gjort slik og sånn, men ikke egentlig. Jeg tror ikke vi kunne gjort noe mer. City hadde flaks på noen tidspunkter, og vi hadde flaks på noen tidspunkter, sa han til Sky Sports.

Drama til siste slutt

Selv om Brighton tok ledelsen etter 26 minutter, slo Manchester City umiddelbart tilbake og avgjorde den dramatiske serieinnspurten. Til slutt endte det 4–1 til City etter scoringer av Sergio Agüero, Aymeric Laporte, Riyad Mahrez og Ilkay Gündogan.

Da gjorde det ingen verdens ting for de lyseblå at Liverpool tok seg av Wolverhampton på eget gress og vant 2–0 etter to scoringer av Sadio Mané.

Etter 38 dramatiske serierunder endte til slutt Manchester City på 98 poeng, poenget foran Liverpool, i en av de mest intense serieavslutningene på lang tid. Til sammenligning vant City ligaen sist sesong 19 poeng foran Manchester United.

På de 38 kampene denne sesongen vant City 32, spilte to uavgjort og tapte fire. De lyseblå avsluttet med å vinne de 14 siste ligakampene på rad.

Tittelen var Manchester Citys fjerde i Premier League-sammenheng. Klubben har nå vunnet ligaen i 2011/12, 2013/14, 2017/18 og 2018/19. Etter «bare» tredjeplass i sin debutsesong i 2016/17-sesongen, har Pep Guardiola nå vunnet to strake ligatitler med City. Suksesstreneren har tidligere vunnet tre La Liga-titler med Barcelona, samt tre Bundesliga-titler med Bayern München.

Fram og tilbake

Tittelkampen levde virkelig opp til de elleville forventningene som har vært stilt i forkant.

Etter drøye kvarteret sendte Sadio Mané Liverpool i ledelsen fra kloss hold, etter pasning fra Trent-Alexander Arnold, hans 12. målgivende denne sesongen i ligaen. Da var det Liverpool som ledet ligaen, poenget foran City. Samtidig stanget Manchester-laget mot et godt kompakt hjemmelag i Brighton.

Så fikk Brighton corner etter drøye halvtimen. Evigunge Glenn Murray fikk hodet på ballen like foran Ederson og stanget inn 1-0 til Brighton. Da var Liverpool to poeng foran City.

Minuttet etter var lagene like langt. En helfrekk flikk fra David Silva og en avslutning mellom beina fra Sergio Agüero på Mathew Ryan senere sto det 1-1 på måltavla i Brighton. Likevel var Liverpool foran, nå med ett poeng.

Snudd og City på topp

Men bare ti minutter senere var oppgjøret i Brighton snudd. Aymeric Laporte fikk gå opp uforstyrret på en corner og stanget inn City-ledelse fra fem meter.

Til pause ledet begge gullkandidatene, hvilket sørget for at City fortsatt var på topp av tabellen.

Riyad Mahrez avgjorde på langt nær gullduellen da han klinket inn 3–1 etter 64 minutter, med en hoppende Guardiola på sidelinjen. Da begynte også City-fansen å ta av på tribunen.

Dansen eskalerte åtte minutter senere da Gündogan skrudde et frispark lekkert over muren og i mål. Da hadde også de fleste trøyene til City-supporterne forsvunnet av i solskinnet i Brighton. Og med to never i luften kunne Guardiola innkassere sin andre ligatittel på rad med Manchester City.

Liverpool pyntet på resultatet på tampen mot Wolverhampton. Med Mané sin andre scoring med åtte minutter igjen, satte han inn sitt 22. ligamål for sesongen. Dermed endte senegaleseren på like mange mål i ligaen som lagkamerat Mohamed Salah.

