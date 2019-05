Selvkritisk Carlsen etter lynsjakktrøbbel: – Det flyter ikke

ntbsport

Den norske verdensmesteren røk på et sjeldent tap for franske Maxime Vachier-Lagrave i Abidjan lørdag. I tillegg ble det én serier og sju remis.

– Jeg følte tidlig at det skulle bli en slik dag, så jeg er bare glad det ikke gikk verre, sa Magnus Carlsen i intervjuet med arrangøren ifølge mattogpatt.

– Det flyter ikke. Etter tapet mitt for Maxime, synes jeg resultatene var OK. Men i de fleste remisene spilte jeg ganske fryktelig. Jeg er bare glad det er over og vil prøve å starte på nytt til de siste partiene søndag, sa fortsatte han.

Ved siden av gjøre slutt på Carlsens lange rekke med partier uten nederlag overtok også Vachier-Lagrave førsteplassen på verdensrankingen i lynsjakk.

Franskmannen åpnet forrykende i lynsjakkdelen og reduserte avstanden fram til nordmannen i sammendraget i Grand Chess Tour-turneringen i Abidjan til to poeng. Så røk Vachier-Lagrave på tap mot Veselin Topalov. Begge avsluttet med to partier remis slik at avstanden etter ni partier er på 2,5 poeng.

Carlsen åpnet lynsjakkdelen med svarte brikker mot egypteren Amin Bassem, men klarte ikke å overliste sin motstander. Det ble remis etter 56 trekk.

Sjeldent tap

I det neste partiet var det franske Vachier-Lagrave som var motstander. Nordmannen hadde lenge føringen, men etter 40 trekk gjorde Carlsen en liten feil. Franskmannen slo til og satte Carlsen under press.

Etter 44 trekk var tapet et faktum for den regjerende verdensmesteren i lynsjakk.

I det tredje av lørdagens ni partier var det kineseren Ding Liren som var motstander for den norske verdensmesteren. Det endte i remis etter 50 trekk.

Carlsen hadde derimot ingen problemer med å vinne over bulgarske Topalov med hvite brikker i det fjerde partiet. Partiet var over etter 27 trekk. Han fulgte så opp med å vinne med svarte brikker mot sin gamle VM-motstander Sergej Karjakin.

I sjette runde ble det bare remis mot russeren Jan Nepomniatsjtsji med hvite brikker. En ny remis var deretter et faktum etter oppgjøret mot nederlenderen Wesley So.

Det ble også remis mot kinesiske Wei Yi i lørdagens nest siste parti, før Carlsen avsluttet mot amerikanske Hikaru Nakamura, også det endte med remis. Carlsen står med 20 poeng mot franskmannens 17,5. Nakamura på tredjeplass har 16,5.

Imponerte i hurtig

Carlsen vant hurtigsjakkturneringen i Elfenbenskysten i suveren stil etter å ha vunnet seks av de ni partiene. Han gikk ubeseiret gjennom.

Vachier-Lagrave avsluttet med tre seire i hurtigsjakken og har også åpnet lynsjakken godt.

Turneringen avsluttes søndag med ni nye lynsjakkrunder.

