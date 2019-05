Mørk om flyttingen: – Føler jo at det har vært en klubb med litt kaos

ntbsport

Lørdag fikk Mørk noen minutter for Györ i mesterligasemifinalen mot Vipers Kristiansand. Der vant ungarerne 31-22.

Den rumenske klubben CSM Bucuresti skal ikke ha betalt ut lønn på tre måneder. I tillegg vil den til høsten ansette sin tiende trener på fem år.

– Jeg vet ikke noe om det (uteblitt lønn), men føler jo at det har vært en klubb med litt kaos. Så jeg er litt forberedt. Jeg tenker at det ordner seg sikkert. Dette (overgangen) er noe jeg føler at jeg trenger.

– De har hatt ti trenere på fem sesonger?

– Jeg tenker at det kan bli en utfordring. Jeg gleder meg sykt mye til å spille med jenter som Cristina Neagu og Andrea Lekic, sier Mørk til NTB.

– Jeg har hatt det fint i Györ og har mange gode minner herfra, men også noen vonde. Jeg har også hatt det tøft med skader og sittet alene i leiligheten, tilføyer hun.

Mørk sier at hun skjønner at Györ ville ha en ekstra sjekk rundt kneet hennes før de kom på banen med en ny kontrakt.

– Det er jo bare slik det er, men jeg hadde veldig mange tilbud. Da blir det vanskelig å holde alt på vent.

Mørk har hatt åtte operasjoner i knærne. 17. mai avslutter hun tiden i Györ med seriekamp på hjemmebane. 15. juli flytter hun til Romania. Før det venter en knallhard treningssommer. Mørk vil komme til en ny klubb i topp form.

Lørdag gjentok hun at det ikke var noen selvfølge at hun skulle komme tilbake etter den siste korsbåndskaden.

VM

Hun sikter mot VM i desember og OL neste år med landslaget. Begge mesterskapene går i Japan.

Om kampen lørdag mente Mørk dette:

– Det var veldig gøy. Jeg hadde ikke forventet å komme utpå. Det var litt blandet. Det var jo Vipers som sto på andre siden. De har jeg jo møtte 100 ganger. Jeg følte meg ganske komfortabel.

– Jeg vet ikke hva som skjer i finalen (søndag), og om jeg kommer innpå, sier Mørk.

(©NTB)