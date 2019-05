Herrera forlater Manchester United

ntbsport

Midtbanespilleren ble hentet fra spanske Athletic Bilbao i 2014. Han har vært en viktig brikke for Ole Gunnar Solskjær siden nordmannen tok over klubben i desember. Det er lenge blitt spekulert på om spanjolen forlater Manchester United når hans kontrakt går ut etter sesongen.

Lørdag bekrefter både Herrera og United dette. I en video publisert på klubbens Twitter-konto tar 29-åringen farvel med supporterne og forteller om hvor stort det har vært for ham å spille i klubben.

Kan ende i Frankrike

– Jeg kommer til å huske alle de nesten 200 kampene jeg har spilt med denne drakten. Å spille for den beste klubben i England har vært en ære. Takk for disse fantastiske årene, sier han blant annet i videoen.

Det er lenge blitt snakket om at Paris Saint-Germain blir neste stoppested for Herrera. Blant andre Sky Sports skriver at den franske storklubben blir Herreras nye klubb.

I Manchester United har spanjolen vunnet blant annet FA-cupen, ligacupen og europaligaen. I 2016/17 ble han kåret til årets spiller i klubben.

I fjor var Herrera i samtaler med United om en ny langtidskontrakt, men klubben valgte i stedet å gi ham en forlengelse på ett år.

Store endringer

Fredag snakket United-manager Ole Gunnar Solskjær om endringene som kommer til å skje i sommer. Han la ikke skjul på at det kan bli mye aktivitet for Manchester United.

– Selvsagt blir det en viktig sommer. Det er spillere der kontrakten går ut, og noen spillere vil garantert komme inn. Noen unge spillere vil komme inn. Vi har jobbet siden jeg kom med å forsterke. Vi har pekt ut noen spillere som vi mener kan passe laget vårt. La oss håpe vi klarer å lande noen avtaler, sa Solskjær.

Nordmannen fortalte at Antonio Valencia ikke vil være Manchester United-spiller neste sesong.

– Han har ikke vært spilleklar i de fem-seks månedene jeg har vært her. Dessverre har han slitt. Men han føler han kan bidra, ja, og jeg håper han kommer gjennom i dag og i morgen og at vi kan gi ham en fin avskjed, sa Solskjær.

(©NTB)