Ruud møter italiensk junior i Roma-kvalifiseringen

Nordmannen er 12.-seedet i kvalifiseringen, der Musetti fikk innpass takket være et wildcard fra arrangøren. Dersom Ruud vinner lørdagens kamp, møter han polske Hubert Hurkacz eller serbiske Miomir Kecmanovic i kvalifiseringsfinalen søndag.

Ruud er nummer 71 på ATP-rankingen, mens Musetti sist uke klatret til karrierebeste 453.-plass. Italieneren vant i januar juniorklassen i Australian Open.

22-årige Hurkacz er 4.-seedet i kvalifiseringen og nummer 52 på rankingen, mens 19-årige Kecmanovic er på 83.-plass.

Det er sju plasser for kvalifiseringsspillere i Internazionali d'Italia, som starter mandag. Trekningen fredag fikk som utfall at to av dem møtes i 1. runde. De fem andre skal spille mot Gaël Monfils, Guido Pella, Diego Schwartzman, Radu Albot og John Millman.

Novak Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer er de tre største navnene og høyest seedede spillerne i grusturneringen i Roma.

