OL- og VM-medaljevinner i kappgang utestengt i fire år

ntbsport

Det melder Friidrettens integritetsenhet (AIU) fredag. Hun testet positivt på steroiden trenbolon i oktober i fjor og er utestengt til november 2022. Da vil hun være 33 år gammel.

González forklarte den positive prøven med at hun på legens anbefaling har spist mye kjøtt for å motvirke anemi. Trenbolon benyttes i kjøttproduksjon i Mexico, men forklaringen ble avvist av AIU, som fastslo at konsentrasjonen av stoffet i hennes prøve var altfor høy til å stamme fra forurenset kjøtt.

Utøveren beholder OL-sølvet fra Rio-lekene i 2016 og VM-sølvet fra London året etter. Hun kan anke utelukkelsen til Idrettens voldgiftsrett.

(©NTB)