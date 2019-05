Hevder Solskjær nærmer seg sin første United-signering

ntbsport

21-åringen vil i så fall bli Manchester Uniteds første signering siden Ole Gunnar Solskjær i desember tok over som klubbens manager.

Sky Sports skriver at James vil koste 15 millioner pund, tilsvarende cirka 181 millioner kroner. En avtale skal ikke være langt unna, melder de.

At dette stemmer var Solskjær langt ifra å bekrefte på fredagens pressekonferanse.

– Jeg vet ikke hvor mange navn som er blitt nevnt nå. Det er spillere jeg knapt har sett som det sies vi skal signere. Jeg kan ikke kommentere enkeltspillere. Jeg liker ikke når andre snakker om mine spillere, så jeg vil ikke snakke om andre, sier Solskjær.

Det er ventet at Manchester United vil være aktive på overgangsmarkedet denne sommeren. Klubben har hatt en tung sesong. Den ender trolig med en sjetteplass i Premier League og null trofeer.

Walisiske James har startet 28 kamper for Swansea på nivå to i England denne sesongen. Han har scoret fire mål og har sju målgivende pasninger. Kantspilleren er kjent for sin enorme hurtighet.

Tidligere i sesongen gikk hans mål mot Brentford i FA-cupen viralt. 21-åringen spurtet fra dypt inne på egen banehalvdel, løp fra alt og alle og hamret ballen i nettet.

James har to landskamper for Wales. I januar var han nære en overgang til ligarival Leeds, men avtalen gikk i vasken helt mot slutten av overgangsvinduet.

