Finland sjokkerte Canada i VM-åpningen

På en dårlig dag for nordamerikansk ishockey ble det jubel også for vertsnasjonen Slovakia, som knuste USA 4-1. Matus Sukel, Erik Cernak, Tomas Tatar og Michal Kristof skapte hjemmejubel i Kosice, mens Alex DeBrincat scoret amerikanernes eneste mål.

Det finske supertalentet Kaapo Kakko (18) sto umiddelbart fram som en VM-attraksjon. Han ventes å bli valgt blant de aller første i årets NHL-draft.

En rekke avbud fra aktuelle NHL-spillere har ført til at Finlands landslagssjef Jukka Jalonen mønstrer en tropp med hele 18 VM-debutanter. «Et av tidenes dårligste finske lag» skrev Hufvudstadsbladets kommentator før VM-åpningen, men de unge finnene ga svar på tiltale.

Kakko ga Finland ledelsen allerede etter 6.47 i den første kampen i gruppe A i Kosice. Canada utlignet i overtall ved Jonathan Marchessault fra Vegas Golden Knights senere i perioden.

Etter en målløs midtperiode avgjorde Finland med to mål i siste periode. Først utnyttet finnene sitt første overtallsspill i kampen, etter at Damon Severson ble utvist for en krysstakling. Bare sju sekunder senere satte Arttu Ilomäki inn 2-1-målet fra kort hold.

Canada presset på for utligning, men Kevin Lankinen i det finske målet sto imot. Han reddet 20 av 21 canadiske skudd i kampen.

Kakko erobret pucken og punkterte kampen med 3-1-målet i tomt bur 34 sekunder før slutt.

Canada mistet sin kaptein og største stjerne John Tavares med skade dagen før VM-åpningen, men var i utgangspunktet stor favoritt mot finnene.

