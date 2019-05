FIFA utestengte Raiola, får ikke operere i overgangsvinduet

ntbsport

Raiola meldte torsdag at han vil gå rettens vei for å få utelukkelsen opphevet, men hevdet at den ikke ville få noen innvirkning på spillerne han representerer fordi den bare gjaldt i Italia. Ved å gjøre utelukkelsen gjeldende i hele verden sørger FIFA for at han ikke kan inngå avtaler i sommerens overgangsvindu.

Den italienskfødte nederlenderen har en rekke høyt profilerte spillere som klienter, blant dem Manchester United-stjernen Paul Pogba. Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic og Juventus' tenåringsspiss Moise Kean er andre store navn i hans stall.

Raiola meldte i en melding til mediene torsdag at han mener seg straffet av Italias fotballforbund fordi han har kritisert dets ledelse.

– Dette er en avgjørelse dominert av politisk vilje, basert på løgner og falske begrunnelser, skrev han.

– Jeg antar at de ikke har tilgitt meg for at jeg har kritisert dem for deres rolle i italiensk fotballs katastrofale tilstand og i de siste episodene med rasismeproblemet. Jeg vil søke rettferdighet mot denne uretten og for talefrihet i alle tilgjengelige rettsinstanser.

FIFA meldte på sitt nettsted fredag kort at formannen i disiplinærkommisjonen har besluttet å gjøre sanksjonene gjeldende i hele verden. Mino Raiolas fetter Vincenzo Raiola, som også er agent, er utestengt i to måneder.

For grunner til utelukkelsen viser FIFA til Italias fotballforbund.

