Vipers slipper sannsynligvis Mørk i fri flyt

ntbsport

Semifinalen spilles lørdag. Mørk var ute av spill i over et år på grunn av en alvorlig kneskade. Den pådro hun seg i februar i fjor. Det luktet et comeback for henne i november før ettervirkningene av skaden gjorde at hun måtte renske opp i kneet.

Mørk har ikke vært mye på banen siden hun kom tilbake i kamp for Györ 13. april.

– Jeg har regnet med at det ikke blir så mye Nora Mørk, men det er jo en ganske god joker å ha om det trengs, sier Gjekstad til NTB.

Györs filosofi går ut på å fordele spilletiden mye uansett hvor store stjernene er. Et annet moment kan være at klubben ønsker at spillerne som har brakt laget til sluttspillet, i stor grad skal få fullføre jobben.

Farvel

Finalehelgen går i Budapest. Der vil Györ ha en fordel av «hjemmebane». Györ er tittelforsvarer og favoritt til sluttseieren, knapt foran franske Metz. Mørk gir seg i den ungarske klubben etter denne sesongen. Hun flytter videre til Bucuresti i Romania.

– Vi må gripe alle de mulighetene vi har, men det er vel klart at de fleste holder Györ som finalist. Så må vi presse på der de er svakest, sier Gjekstad.

I den andre semifinalen spiller Metz mot Rostov (Russland). Skulle Györ og Rostov gå til finale, vil russernes trener Ambros Martín møte klubben han ledet med storsuksess i flere sesonger.

Han flyttet til Rostov for et år siden etter to strake titler i mesterligaen.

(©NTB)