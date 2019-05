Tottenham med mirakelvending, møter Liverpool i finalen etter Mouras hattrick

ntbsport

Det avgjørende målet kom noen sekunder etter at tilleggstiden på fem minutter var ute. Innbytter Fernando Llorente vant duellen om et langt oppspill, og Dele Alli lurte elegant ballen fram til Moura, som fra rett innenfor 16-meterstreken sendte et prosjektil i hjørnet.

Brasilianeren gjorde ekte hattrick i annen omgang og sendte Tottenham til mesterligafinale for første gang i klubbens historie.

– Det er umulig å forklare hva jeg føler. Det er det beste øyeblikket i livet mitt, og i karrieren min, sa matchvinneren rørt.

Ajax ledet 2-0 hjemme og 3-0 sammenlagt med en omgang igjen, men Moura scoret to ganger med noen få minutter mellomrom og skapte full spenning. På 2-2 manglet gjestene bare en scoring på å gå til finale på bortemålsregelen, og det var en halvtime igjen.

Jan Vertonghens gigantiske dobbeltsjanse i det 87. minutt, da han nikket i tverrliggeren og så returen reddet på strek, så ut til å bli siste forsøk, men på overtid av overtiden kom målet som ga 3-3 sammenlagt og seier på bortemålsregelen.

Hakim Ziyech hadde tre kjempesjanser til å punktere kampen i 2. omgang, deriblant et stolpetreff, men til slutt lå Ajax-spillerne knust igjen på gresset.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino lå også rett ut, men det var i glede. Han satte inn Llorente ved pause, og det bidro til å snu en kamp som virket tapt.

– Det er vanskelig å snakke nå. Takk til fotballen, takk til mine spillere. De er helter. 2. omgang var fantastisk. Denne typen følelser ville vært umulig uten fotball, sa Pochettino med tårer i øynene, ifølge uefa.com.

– Dette handlet ikke om taktikk. Vi vant med hjertet, og takket være Lucas Moura. Han fortjener en statue etter dette. Men jeg synes synd på Ajax, sa Christian Eriksen til BT Sports.

Pangstart

Det tok mindre enn fem minutter før 1-0-ledelsen fra første kamp i London var doblet. Det startet med at Dusan Tadic kom til skudd fra god posisjon. Avslutningen sneiet hælen til Kieran Trippier og satte Hugo Lloris på en stor prøve som keeperen besto.

På det påfølgende hjørnesparket fra Lasse Schöne skulle Trippier passe på Matthijs de Ligt, men greide det ikke. Ajax-kapteinen gikk på et sikksakkløp som førte ham i duell med Dele Alli inne i boksen. Han knuste Alli i lufta og stanget ballen inn i hjørnet.

Halvannet minutt senere raidet Son Heung-min og skjøt i stolpen fra spiss vinkel. Ajax hadde flaks da returen ikke havnet i beina på en gjestespiller. Alli, Son og Eriksen kom alle til skudd, men det var Ajax som viste hvordan det skal gjøres.

Etter at Tadic først hadde kjørt rundt med Toby Alderweireld og skutt noen centimeter utenfor lengste stolpe omsatte hjemmelaget Trippiers balltap ved midtstreken i det 35. minutt i kontringen som ga 2-0. Donny van de Beek førte opp og slapp ballen ut til Tadic på venstresiden. Han skar inn i feltet og dyttet ballen ut til Hakim Ziyech, som skrudde ballen perfekt i lengste hjørne.

Slo tilbake

Ved pause virket det avgjort, men Tottenham ga ikke opp. Alli kom til en kjempesjanse på innlegg fra Eriksen i det 54. minutt, men André Onana svarte med en kjemperedning. Ajax skulle ikke få anledning til å puste ut før det sto 2-2.

Minuttet senere kontret Tottenham med fart og tyngde etter Sons ballerobring dypt på egen halvdel. En dårlig berøring fra Alli ble målgivende pasning til Moura, som stormet inn i feltet og skjøt reduseringen i hjørnet.

Fire minutter senere raidet Trippier på høyresiden og la inn til Llorente, som helt alene foran mål så Onana redde. På returen kom Schöne i veien for egen keeper. Moura plukket opp ballen, skjermet den i en skog av motspillere, vendte og skjøt inn 2-2.

Da fattet gjestefansen virkelig håp om at Tottenham skulle følge Liverpool-oppskriften fra tirsdag og sørge for en ren Premier League-finale, men først i det sjette overtidsminuttet, da over 50.000 Ajax-fans bare ventet på sluttsignalet som skulle starte festen, kom målet som gjorde at Tottenham for første gang var i ledelsen sammenlagt.

Etter at spanske klubber har vunnet mesterligaen fem ganger på rad blir det engelsk triumf i år. I Madrid 1. juni avgjøres det om Liverpool revansjerer fjorårets finaletap og vinner mesterligaen for første gang siden 2005, eller om Tottenham tar sin aller første triumf i verdens gjeveste klubbturnering.

(©NTB)