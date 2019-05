Fellaini sendte Shandong videre i mesterligaen

ntbsport

Belgieren nikket inn vinnermålet tre minutter før full tid da det kinesiske hjemmelaget vendte til 2-1-seier over sørkoreanske Gyeongnam. Seieren gjør at gruppeseieren er i boks før siste runde i gruppespillet.

Sanfrecce Hiroshima sikret også avansement onsdag da den japanske klubben vant 1-0 over Guangzhou Evergrande. Sistnevnte, som trenes av italienske Fabio Cannavaro, er i fare for å bli slått ut. Laget er på tredjeplass i sin gruppe og må slå sørkoreanske Daegu i siste runde for å gå videre.

Tirsdag ble norskamerikanske Mikkel «Mix» Diskerud matchvinner da sørkoreanske Ulsan sikret seieren i sin gruppe med 1-0-seier over Sydney.

De to beste i hver gruppe tar seg til åttedelsfinaler.

