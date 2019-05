Liverpool sjokkerte Barcelona, til mesterligafinale etter sensasjonell snuoperasjon

ntbsport

Tirsdagens mesterligakveld på Anfield ble magisk for hjemmelaget.

– Helt fantastisk! Jeg kan ikke si mye mer enn det. Helt utrolig. Det er vanskelig å sette ord på det. Vi bestemte oss for å gi alt, og klarte å gå videre, sa kaptein Jordan Henderson til TV 2 etter kampen.

Liverpool åpnet forrykende og Divock Origis første mesterligascoring etter seks minutter sørget for en drømmeåpning. Innbytter Georginio Wijnaldum sendte deretter hjemmefansen til himmels med to scoringer på to minutter tidlig i annen omgang, før tidligere utskjelte Origi var våken på en corner og banket inn 4-0.

Dermed er Liverpool klare for sin niende finale i Europas gjeveste klubbturnering etter 4-3 sammenlagt i semifinalen mot Barcelona.

Liverpool hadde et fryktelig vrient utgangspunkt før tirsdagens oppgjør. Selv med en god kamp reiste Jürgen Klopps menn fra Spania med 0-3 i sekken sist uke.

Uten skadde Mohamed Salah og Roberto Firmino var det få som levnet de rødkledde noen sjanse til avansement. Håpet lå i at Barcelona skulle gå på en lik smell som mot Roma i fjor. Da ledet katalanerne 4-1 etter hjemmekampen, men tapte 0-3 borte og røk i kvartfinalen.

Pangstart

Det så tidlig ut til å gå mot noe stort for hjemmelaget. Salah, iført en t-skjorte med påskriften «never give up», fikk se sitt Liverpool åpne i et forrykende tempo. De rødkledde gikk i strupen på bortelaget og kun seks minutter var spilt da det ble skikkelig spenning.

Jordi Alba hadde tilsynelatende full kontroll på en lang ball, men headet rett i beina på Sadio Mané. Han spilte til Jordan Henderson, som avsluttet på Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen. Tyskeren måtte gi retur, og Origi plasserte ballen enkelt i nettet. Det var belgierens aller første mesterligamål.

Liverpool fortsatte i hundre, og hjemmepublikummet ropte på straffe da Mané falt innenfor sekstenmeteren. Dommeren vinket spillet videre. Så var det Barcelonas tur. Etter en glimrende kontring avsluttet Lionel Messi på mål, men Allison fikk slått til corner.

Med flere stopp i spillet avtok tempoet noe, men sekunder før hvilen var Alba nære ved å rette opp for feilen som førte til baklengsmål. Allison var igjen parat, og Liverpool gikk i garderoben med 1-0 etter en meget innholdsrik omgang.

Superinnbytter

Så skulle Liverpool-fansen få juble på ny. Åtte minutter etter hvilen vant Trent Alexander-Arnold ballen høyt i banen og slo inn til innbytter Wijnaldum. Nederlenderen stormet inn ved straffemerket og banket ballen i mål via keeper ter Stegen.

Kun to minutter senere raget samme mann høyest i lufta på et innlegg fra Xherdan Shaqiri. Med hodet dunket han inn 3-0 i nærmeste kryss, og lagene var like langt.

Barcelona var lamslått, og drøye ti minutter før slutt skulle vondt bli til verre da Alexander-Arnold skaffet Liverpool corner. Samme mann stilte seg opp, men gikk bort fra hjørneflagget. Barcelona ventet en oppstilling, og det fikk briten med seg. Han snudde kjapt og slo hardt inn foran mål. Der var Origi våken, og Barca-forsvaret like sovende. Belgieren banket inn sin andre mesterligascoring.

Liverpool er dermed det tredje laget noensinne som tar seg til finale etter et tremålstap i første kamp.

(©NTB)