Det står 3–3 i sluttspillserien mellom de to lagene etter at St. Louis Blues slo tilbake. Dallas Stars hang lenge med i kampen, men ble hardt straffet i midten av tredje periode da gjestene punkterte kampen med to raske scoringer.

Zuccarello hadde assist på Tyler Seguins scoring til 1–1 i første periode. Nordmannen løsnet selv to skudd i løpet av kampen, og han var på isen i 15 minutter og 14 sekunder.

– Jeg visste at det kom til å bli en tøff serie. Hvis du vil gå langt i sluttspillet, må du som regel gjennom kamp nummer sju. Vi er tilbake i arbeid mandag og er glade for at vi kan spille den sjuende kampen, sa Zuccarello etter kampen, skriver NHL.

Sultent bortelag

Stars ble rystet fra start av et sultent bortelag. Blues etablerte press mot vertenes mål, og etter ett minutt og tre sekunder satt pucken i mål. Alex Pietrangelo forlenget et skudd fra Sammy Blais til nettet bak Dallas-keeper Ben Bishop.

Elleve minutter ut i perioden var Zuccarello sentral da Stars kvitterte. Han fikk pucken på høyresiden og sendte en hard puck inn mot Blues' mål, og Tyler Seguin sørget for 1–1.

– Vi forventet at de kom til å bli vanskelige å slå, og de hadde en god start. Vi hadde foretrukket at vi fikk en bedre start, men det er for sent nå, sa Seguin etter kampen.

Stopp

Annen periode var lenge målløs tross flere brukbare sjanser. Blant annet misbrukte Stars-kaptein Jamie Benn en stor mulighet etter 33 minutter.

Blues' David Perron tok derimot vare på sjansen da han fikk pucken fra Oskar Sundqvist to minutter senere. Dermed var bortelaget i føringen igjen.

I tredje periode scoret Jaden Schwartz og Sammy Blais med 33 sekunders mellomrom. Kampen endte 4-1, og St. Louis har hjemmebanefordel i siste kamp.

Vinneren av kvartfinaleserien møter enten San Jose Sharks eller Colorado Avalanche i semifinalen.

