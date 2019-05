ntbsport

– Jeg er veldig skuffet. Jeg visste at jeg tok fatt på en bratt motbakke i forsøket på å få Oslo tingrett til å endre oppfatning fra forføyningssaken. Nå skal vi sette oss ned og lese dommen grundig, og sammen med advokaten og støttespillere vurdere om den skal ankes inn for lagmannsretten. Jeg kommer helt klart til å vurdere alle muligheter og innfallsvinkler i tiden fremover, sier Kristoffersen., sier Kristoffersen.

Tingretten slo fast at Kristoffersen hadde rett til å fremme selve søksmålet mot forbundet (NSF). Men utover det får NSF medhold på alle punkter.

I sin fulle rett

Retten konkluderer med at NSF var i sin fulle rett da Kristoffersen ble nektet å inngå avtale med den østerrikske drikkegiganten i 2016 om å bære Red Bull-merket på hjelmen.

– Det konkrete avslaget er rettferdiggjort. Norges Skiforbund har vunnet saken fullt ut, konkluderer Oslo tingrett i den 46 sider lange dommen.

Alpinstjernen får heller ikke medhold i kravet om økonomisk erstatning for tapet han mener å ha lidd uten en Red Bull-avtale. Kristoffersen krevde inntil 15 millioner kroner i erstatning. Retten mener erstatningskravet i liten grad er dokumentert.

Retten fritar imidlertid Kristoffersen for å betale sakskostnader og skiforbundet sitter derfor igjen med en stor regning for å ha blitt saksøkt av Kristoffersen.

Fornøyd

Norges Skiforbund er på sin side naturlig nok fornøyd med dommen.

– Jeg er glad for at Norges Skiforbund har vunnet saken fullt ut. Dette er en viktig avgjørelse ikke bare for Skiforbundet, men for hele norsk idrett, sier skipresident Erik Røste i en pressemelding.

Henrik Kristoffersen har i flere år kjempet for å få adgang til profilere Red Bull på alpinhjelmen. Skiforbundets har sagt blankt nei, all den tid det som under tingrettsbehandlingen ble kalt «indrefileten av eksponeringsplass» allerede er solgt til forbundets hovedsponsor Telenor.

Kristoffersen-siden har i sin argumentasjon blant annet vist til at skiforbundet ikke kan matche støtteapparatet Red Bull disponerer over og stiller til rådighet. Konsekvensen er, slik de ser det, at alpinstjernen ikke konkurrerer på samme vilkår som flere av sine rivaler.

Fellesskapet vinner

Videre har det også fra Kristoffersen-siden blitt anført at skiforbundet gjør seg skyldig i utilbørlig maktmisbruk ved å kreve eiendomsrett over en urimelig stor del av utøvernes sentrale markedsrettigheter. Også dette avviser Oslo tingrett.

Et tilbakevendende poeng har det også vært at Aksel Lund Svindal fikk tilgang til å fortsette med Red Bull på hjelmen i samme periode som man vendte tommelen ned for Kristoffersen. Igjen vender tingretten tommelen ned for Kristoffesens påstand.

– Det foreligger ingen usaklig forskjellsbehandling, slår retten fast

Retten slår også fast at skiforbundet har holdt seg innenfor EØS-reglene, og vektlegger – i likhet med forbundet – at det eksisterende regelverket både sikrer utøvernes personlige interesser og at det sikrer at alle får nyte godt av fellesskapets midler.

