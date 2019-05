Almenning Jarstein opereres, mister landskamper

ntbsport

Hertha Berlin-keeperen har slitt med skaden gjennom hele sesongen og legger seg nå under kniven. Dermed er sjansen minimal for at han rekker EM-kvalifiseringskampene mot Romania 7. juni (h) og Færøyene tre dager senere (b), skriver VG.

– Det er nok stor sjanse at de ryker når det er snakk om inngrep, ettersom det skal være en periode under rehabilitering før man er klar til kamp. Det sier seg selv at det kan bli trøbbel for de to kampene i juni, sier landslagets assistenttrener Per Joar Hansen til avisen.

Ifølge landslagslege Asle Kjellsen er dette en kneskade av eldre dato, og at den ikke er alvorlig. 34-åringens tyske klubb har bestemt at Jarstein skal operere nå slik at han skal være klar for oppkjøringen med klubben og neste sesong.

– Det er en fornuftig avgjørelse bak dette. Det er trist og dumt at det går utover landskampene. Men det er klubben og Rune som må prioritere dette, sier Kjellsen.

