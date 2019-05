18-åring scoret hattrick da Start tok etterlengtet seier

ntbsport

Dermed klatrer Kristiansand-laget opp på femteplass, to poeng bak Sandefjord på den andre opprykksplassen. Aalesund troner suverent på topp fire poeng foran Vestfold-laget, som søndag slo Nest-Sotra 2-1 på hjemmebane.

Start trengte seier etter ett poeng på de to forrige kampene. En stor takk for søndagens seier må gå til stortalentet Christensen.

11 minutter var spilt da han enkelt satte inn 1-0 etter en strålende Start-kontring.

Fem minutter var spilt av den andre omgangen da Start økte til 2-0. Kristian Jahr var uheldig og satte ballen i eget mål. Tre minutter senere var kampen punktert da Christensen satte inn sitt andre for dagen.

20 minutter ut i omgangen satte samme mann inn sitt tredje med et nydelig frispark og sørget for 4-0. En perfekt dag for 18-åringen. Før søndagens show hadde han ikke scoret på over ett år.

Jerv-blemme

Like bra gikk det ikke for en annen sørlandsklubb. Jerv gikk nemlig på en fryktelig smell i Oslo. De tapte 0-5 borte mot KFUM.

Nedtur ble det også for HamKam, som ledet 1-0, men til slutt tapte 2-3 hjemme mot Sandnes Ulf. Tapio Heikkila avgjorde for gjestene et drøyt kvarter før slutt.

Ull/Kisa fortsetter å imponere. Søndag ble det 3-2-seier hjemme mot Skeid for laget som ligger på tredjeplass. Oppgjøret mellom Raufoss og Kongsvinger ble målløst, mens tabelljumbo Tromsdalen nok en gang tapte på eget gress, denne gangen 0-2 mot Notodden.

