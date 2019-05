Storavis om Solskjærs stjerner: – De forholder seg til United som etter en skilsmisse

ntbsport

Martin Samuel i avisen Daily Mail klinker til mot Paul Pogba, David de Gea og Romelu Lukaku.

– Dersom det er et signal på hvor dypt United har falt, er det at klubbens store navn behandler den som om den er klar for et nedrykk: Manglende respekt, egoistisk manipulasjon av omstendighetene og å ikke bry seg, skriver Samuel.

– Nedrykkede klubber sees på med forakt av spillere. Det samme er i ferd med å skje i United. Noen spillere forholder seg til klubbens manglende suksess som de skulle ha vært gjennom en skilsmisse.

Trøbbel

– United har ikke vært i denne situasjonen siden starten av Premier Leagues tid. Selv ikke Cristiano Ronaldo satte seg over klubben. Og han oppnådde suksess som bare vil være som en drøm for dagens generasjon.

Solskjær har havnet i en fæl blindgate. Den er av sjelden sort for United. Ikke siden tidlig på 1960-tallet har klubben sju tap, en uavgjort og to seirer over en ti kamper lang periode.

Søndag spiller United borte mot jumbo Huddersfield før sesongen avsluttes hjemme mot Cardiff.

Solskjær startet strålende i jobben. Han fikk smilet tilbake i troppen, vant kamp på kamp og fikk laget videre i Champions League.

Etter at han i slutten av mars ble ansatt på permanent basis med kontrakt til sommeren 2022, har resultatene nesten helt uteblitt.

(©NTB)