Pettersen gjør comeback i juli - prøver en siste gang

Etter at Suzann «Tutta» Pettersen i fjor fikk barn var hun usikker på om hun noen gang kom til å spille golf profesjonelt igjen.

Nå forteller hun imidlertid til NRK at hun skal spille lagturneringen Dow Jones Invitational i New Jersey i juli, og hun er i full gang med opptreningen.

– I og med at jeg skal spille en del golf i sommer må jeg komme i golfform for kroppens skyld, sånn at ikke ryggen ryker på det første slaget, sier hun til NRK og forteller om et meget hardt treningsopplegg den siste tiden.

OL i Tokyo finner sted neste år. Der kan vi fort få se «Tutta», men først skal hun altså spille i New Jersey i sommer.

– Og jeg har ikke lyst til å spille som en idiot heller, så da må jeg trene litt. Deretter må jeg se hvordan ting går, sier hun.

