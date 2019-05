Liverpool vant og la press på City

ntbsport

En uheldig Jamaal Lascelles blir stående som matchvinner etter ufrivillig å ha styrt en Divock Origi-heading i eget mål i kampens 86. minutt. Den scoringen kan vise seg å bli gull verdt for Liverpool.

Jürgen Klopps mannskap ligger to poeng foran Manchester City med én kamp igjen å spille. City har to kamper til gode og må etter alt å dømme vinne begge for å forsvare ligagullet fra i fjor.

– Det var en tøff kamp. Vi ønsket å komme tilbake (etter 2-2), men det var ikke enkelt. Til slutt viste vi hva som bor i oss, og vi skaffet de tre poengene, sa Origi til Sky Sports.

City spiller hjemme mot Leicester mandag kveld. I siste runde, der alle Premier League-lagene spiller samtidig, har Liverpool hjemmekamp mot Wolverhampton, mens City spiller borte mot Brighton.

Sjanserikt

Lørdagens oppgjør i Nord-England ble en meget farsfylt affære fra starten av. 12 minutter var spilt da den første ballen satt i nettet etter fryktelig forsvarsspill hos vertene. En umarkert Virgil van Dijk kunne styre inn Trent Alexander-Arnolds corner med hodet.

Sju minutter senere var det Newcastles tur. Nevnte Alexander-Arnold tapte en duell i egen boks, og Matt Ritchie kunne slå inn til Salomón Rondón for nesten åpent mål. Spissen klarte å sette ballen i hånden til Alexander-Arnold, men Christian Atsu var frampå og satte returen i mål.

Liverpool så ut til å skjelve litt etter utligningen og slapp til ytterligere et par Newcastle-sjanser. Nærmest kom Ayoze Pérez da han fyrte ballen i tverrliggeren i kampens 26. minutt.

To minutter senere gjorde gulljagende Liverpool 2-1, nok en gang som følge av svakt forsvarsspill. Alexander-Arnold svingte inn, og Mohamed Salah fikk god plass til å dunke inn ledelsen på hel volley.

Kort etter fikk Sadio Mané en stor sjanse til å øke ledelsen, men Newcastle-keeper Martin Dúbravka var god da han kom ut og forhindret scoring.

Salah-skade

Annen omgang startet også med store sjanser, to av dem til Liverpool. Men det var vertene og Rondón som skulle score. Liverpool klarerte en corner ut til Javi Manquillo, og han serverte Rondón, som hamret inn 2-2-målet.

Liverpool jaktet febrilsk en scoring, men slet lenge med å få det offensive spillet til å sitte. Det hjalp ikke at toppscoreren Salah måtte ut med skade etter 70 minutter. Han fikk en smell i tinningen og måtte fraktes av på båre mens hele arenaen applauderte ham.

Bortelaget så ivrigere ut enn Newcastle i jakten på en seier, og Jürgen Klopps menn fikk også betalt for strevet i det 86. minuttet. Innbytter Xherdan Shaqiri serverte en annen innbytter, Origi. Den storvokste spissen headet ballen i hodet på Newcastle-kaptein Lascelles, som ikke klarte å forhindre baklengsmål.

Det ble heller ikke helt udramatisk i sluttminuttene med åtte tilleggsminutter. Newcastle skapte flere farligheter, men Liverpool klarte å holde unna for presset. Dermed endte det med 3-2 og tre svært viktige poeng.

– Vi viste at vi har mentaliteten som skal til. Vi har vist det gjennom hele sesongen, selv om vi har vært nede, at vi har den gløden, sa Alexander-Arnold.

