Ronaldo reddet Juventus fra pinlig tap

Juventus er utvilsomt storebror i byen, men rival Torino viste ingen respekt mot den allerede suverene ligamesteren. Lillebror er også i ferd med å gjøre en kruttsterk sesong. Før sesonginnspurten er de med i kampen om mesterligaspill.

Etter 18 minutter måtte Cristiano Ronaldo & Co se gjestene ta ledelsen. Sasa Lukic stilnet hjemmepublikummet med sitt første Torino-mål.

Juventus står kun med to tap i ligaen denne sesongen, og presset på for å forhindre at det tredje kom mot Torino. Det så lenge ut som det skulle bli null poeng for storklubben, men like før slutt klarte de å sette inn utligningen.

Seks minutter gjensto å spille da Cristiano Ronaldo reddet hjemmelaget fra et flaut tap mot byrivalen. Han stanget inn utligningen og sørget for poengdeling.

Det var portugiserens 21. seriemål for sesongen. Han er to mål bak toppscorer Fabio Quagliarella.

Allerede for to uker siden sikret Juventus den italienske serietittelen. Det var klubbens åttende strake. Når tre serierunder gjenstår leder de den italienske toppdivisjonen med svimlende 19 poeng på Napoli.

