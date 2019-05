Gulbrandsen ble østerriksk cupmester

ntbsport

Gulbrandsen spilte fra start, mens U20-VM-uttatte Erling Braut Håland ikke var i troppen for den suverene serielederen. Finalen ble punktert med to raske scoringer i slutten av første omgang.

Patrick Farkas scoret ledermålet framspilt av Munas Dabbur i det 37. minutt, og sistnevnte doblet ledelsen to minutter senere.

Salzburg hadde ingen problemer med å omsette det forspranget i cuptittel, selv om Farkas ble utvist for to gule kort i det 83. minutt. Da var Gulbrandsen byttet ut noen minutter tidligere, rett etter at også han pådro seg et gult kort.

Nordmannen hadde en god sjanse til å gjøre 3-0 i det 62. minutt, men hans gode skudd fra distanse ble så vidt avverget av Rapid-keeper Richard Strebinger.

Salzburg er på god vei mot dobbelttriumf i østerriksk fotball. Laget har ni poengs luke på tabelltopp i eliteseriesluttspillet med fire runder igjen.

Gulbrandsen er på utgående kontrakt i klubben, og det er blitt spekulert i at han kan følge trener Marco Rose til Borussia Mönchengladbach i tysk Bundesliga.

(©NTB)