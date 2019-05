Caster Semenya tapte saken mot Det internasjonale friidrettsforbundet

ntbsport

Idrettens voldgiftsrett (CAS) avviser Semenyas sak. De gir medhold til Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF).

Den sørafrikanske mellomdistanseløperen gikk til kamp mot IAAFs nye regler om at kvinnelige idrettsutøvere med naturlig høyt testosteronnivå skal være nødt til å bruke hormonnedsettende medisiner for å få lov til å konkurrere som kvinne i eliteidrett.

Onsdag ble det klart at Semenya ikke blir hørt. CAS ga medhold til IAAF. Domstolen la riktignok til at de var bekymret for deler av regelverket og lurte blant annet på hvilket fordel høyt testosteronnivå egentlig gir på distansen.

Mener reglene er diskriminerende

CAS mener at reglene er diskriminerende, men at de likevel er «nødvendige, rimelige og forholdsmessige» for å sikre rettferdig konkurranser for kvinner, skriver BBC.

I slutten av februar var friidrettsstjernen på en uke lang høring hos CAS i Lausanne. Dommen i saken er tidligere blitt utsatt. Først var det ventet at den skulle komme i slutten av mars.

Caster Semenya er diagnostisert med hyperandrogenisme, hvilket innebærer et naturlig forhøyet testosteronnivå i kroppen. Friidrettsprofilen måtte etter friidretts-VM i 2009 underkaste seg kjønnstester og fikk først etter en lang prosess klarsignal for å konkurrere igjen som kvinne.

IAAF nye regler på området skulle vært innført fra november i fjor, men ble utsatt på grunn av CAS-behandlingen.

De mye omdiskuterte IAAF-reglene innebærer konkret at kvinnelige utøvere som deltar i øvelser fra 400 meter til én engelsk mil (1609 meter) må kunne dokumentere et testosteronnivå i blodet på under fem nanomol per liter.

Kan bli nødt til å bytte distanse

Onsdagens dom innebærer altså at Semenya ikke kan konkurrere i sine favorittdistanser (1500- og 800 meter) uten å bruke hormonnedsettende medisiner.

Det kan gjøre at hun blir tvunget til å løpe 5000 meter istedenfor. Nettopp det siste gjorde hun under det sørafrikanske mesterskapet tidligere denne uken. Der ble det seier på 16.05,97. Det var kun andre gang friidrettsstjernen løp distansen.

Semenya og hennes støttespillere anklaget IAAF for å krenke hennes og andre kvinnelige utøveres menneskerettigheter og tvinge dem til å benytte «omvendt doping» for å få konkurrere.

– Dersom jeg lar dette passere, hva så med neste generasjon? Det dreper dem. Hva med de unge jentene som ønsker å løpe og som kanskje er i samme situasjon som meg, har hun tidligere sagt.

28-åringen har de siste årene vært en av verdens mest dominerende løpere på mellomdistanse. To OL-gull og tre VM-gull på 800 meter, samt OL-bronse på 1500 meter, er fasiten.

(©NTB)