Tap for Zuccarello og Stars etter målkalas i sluttminuttene

Etter to litt roligere perioder var stillingen 2-1 til gjestene fra St. Louis helt til det gjensto knapt sju minutter av kampen, og Andrew Cogliano utlignet for hjemmelaget. Det varte under to minutter før Blues' Alex Pietrangelo tok tilbake ledelsen med scoring, 3-2, og igjen like kort tid før Tyler Seguin skulle utligne til 3-3 for Stars, etter at blant annet norske Mats Zuccarello hadde gjort godt forarbeid. Til slutt var det imidlertid St. Louis Blues som skulle innkassere seieren, da Pat Maroon sørget for kampens siste mål, ett minutt og 38 sekunder før slutt.

Skuddstatistikken tyder på relativt jevn kamp, 34-31 i Blues' favør denne gangen.

Også den fjerde kvartfinalekampen mellom de to lagene skal spilles i Dallas. Det skjer onsdag lokal tid, natt til torsdag norsk tid.

Litt foran

Bortelaget var hele tiden litt foran, og åpnet best, med scoring av Jaden Schwartz etter halvannet minutt i første periode. Blues' Jay Bouwmeester ble utvist, og i overtall utlignet Aleksander Radulov for hjemmelaget til 1-1.

I andre periode var det igjen St. Louis-laget som gikk opp i ledelse, denne gangen var det Tyler Bozak som var sist på pucken etter 8,5 minutter av perioden. Så fikk Stars mulighet til å utligne igjen i overtall, da Carl Gunnarsson ble sendt av isen med knapt fire minutter igjen av omgangen, men hjemmelaget klarte ikke å benytte seg av fordelen denne gangen. I stedet ble både Esa Lindell og Robert Bortuzzo utvist etter å ha lagt seg ut med hverandre, og det ble plutselig tynt på isen.

Følelser

Før kampen sa Stars-trener Jim Montgomery at laget hans må spille mer disiplinert og unngå at spillerne blir utvist så ofte. I løpet av de to første oppgjørene hadde Dallas-laget blitt straffet med utvisning hele 12 ganger, og Montgomery er klar på at det er for mange minutter undertallsspill. Til sammenligning hadde Dallas Stars 15 utvisninger på seks kamper mot Nashville Predators i første runde.

– Vi har ikke vedlikeholdt den følelsesmessige kontrollen så bra som vi burde så langt i denne runden, erkjenner treneren.

I mandagens oppgjør ble det tre utvisninger, den ene dog ikke i undertallsspill, ettersom Blues hadde to spillere utvist samtidig.

