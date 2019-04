Sterling kåret til årets spiller av journalistene

ntbsport

Dermed får Citys lynving en ekstra trøst etter å ha havnet bak Liverpool-stopperen Virgil van Dijk i spillernes egen kåring av årets spiller. Den prisen ble delt ut under en galla søndag kveld. Der fikk Sterling også prisen for beste unge spiller.

Drøyt 400 medlemmer i Football Writers Association (FWA) stemte i kåringen. Sterling fikk over 100 flere stemmer enn van Dijk, som kom på 2.-plass. Manchester City-spissen Sergio Agüero ble nummer tre.

– Raheem Sterling er et eksempel på talentet og verdiene våre grunnleggere ønsket å belønne da de etablerte FWA i 1947. Å bli kåret til årets spiller i 2019 med et så overveldende flertall er en tydelig anerkjennelse av spillerens bidrag over en hel sesong, uttaler FWA-sjef Carrie Brown.

Sterling får også ros for sin kamp mot rasisme i fotballen.

– Prisen anerkjenner også Raheems mot til å utfordre fordommer og bekjempe rasisme. Den setter avtrykk, ikke bare for framtidige generasjoner i fotballen, men i samfunnet som helhet, sier Brown.

FWA-prisen er fotballens eldste individuelle pris og ble delt ut for første gang i 1948. Sterling er den første City-spilleren som får den på 50 år. Forsvarsspilleren Tony Book delte prisen med Derbys Dave Mackay i 1969.

Fotballskribentene kårer også Nikita Parris til årets spiller på kvinnesiden. Manchester City-spissen vant med knapp margin foran Arsenals nederlandske angriper Vivianne Miedema.

Treer i kåringen ble England- og City-kaptein Steph Houghton.

