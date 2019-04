Carlsen glad for VM-endringene

ntbsport

Det var i forrige uke at FIDE bestemte å utvide antall partier i VM fra 12 til 14. Forbundet har dessuten kuttet antall spillefrie dager mellom partiene.

– Jeg har sett det nye oppsettet, og jeg er glad for at de har beholdt tie breaket (omspillet) slik det har vært tidligere. Det var snakk om at skulle bli et 15. parti hvor den regjerende mesteren valgte brikker, sa Carlsen til chess24.com.

FIDEs endringer er ellers helt i tråd med det verdensmesteren tidligere har uttrykt ønsker om.

– Med flere partier vil det stå mindre på spill, og det gir mer rom for eksperimenter. Jeg ville foretrekke en lengre VM-match, sa Carlsen til VG etter at samtlige langsjakkpartier mot Fabiano Caruana i forrige VM-duell endte med remis.

Siden 2008 er det blitt spilt best av 12 partier, men i 2020 skal det være best av 14, står det i reglementet FIDE har godkjent og offentliggjorde fredag.

Carlsen har forsvart sin VM-tittel to ganger etter å ha avgjort duellen i omspill og hurtigsjakk. Det skjedde mot Sergej Karjakin i 2016 og mot Fabiano Caruana i fjor.

De to duellene mot Vishy Anand i 2013 og 2014 endte begge med en klar seier til nordmannen.

Det ble også besluttet at spillerne ikke kan bli enige om remis før svart har gjort sitt 40. trekk fra og med neste VM.

Anbefalt premiesum er økt til 2 millioner euro (rundt 20 millioner kroner). Vinneren får 60 prosent og taperen resten.

Stavanger ønsker å arrangere VM-duellen neste høst. Det er ennå ikke klart hvilke byer som blir konkurrenter.

(©NTB)