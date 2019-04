Ryerson og Union slo Hamburg, i opprykkskampen for fullt

ntbsport

Tre serierunder før slutt klatret laget forbi Hamburg til kvalifiseringsplassen og er bare ett poeng bak Paderborn på direkte opprykksplass. Hamburg-tapet tenner også et håp for St. Pauli, som med Mats Møller Dæhli i laget vant 4-3 over Jahn Regensburg lørdag og er fem poeng fra kvalifiseringsplass.

Ryerson spilte 77 minutter for Union Berlin søndag foran 22.012 tilskuere på et fullsatt stadion i hovedstaden. Robert Zulj scoret ledermålet tidlig i 2. omgang, mens Grischa Prömel fastsatte resultatet seks minutter før full tid.

Paderborn inntok 2.-plassen med 3-1-seier over Heidenheim.

Hamburg, som i fjor rykket ned fra 1. Bundesliga for første gang, har det meste av sesongen ligget an til å rykke rett opp igjen. Nå er opprykket i fare.

Serieleder Köln sparket lørdag trener Markus Anfang fordi fire kamper uten seier hadde satt opprykket i fare. Hamburg-tapet betyr at Köln har fem poengs luke på tabelltopp, og seks poeng til kvalifiseringsplassen, før de tre siste rundene.

