Mikkelsen på 2.-plass i Rally Argentina, slått bare av lagkamerat Neuville

Thierry Neuville trygget ledelsen i VM-sammendraget med en ny seier, hans annen på rad etter triumfen i Rally Korsika sist. Belgieren seiret i Argentina for annen gang på tre år.

– Jeg kan ikke be om mer. Jeg tok min annen seier i denne klassiske konkurransen og har vunnet to rallyer på rad i år. Bilen har vært strålende hele helgen, sa Neuville.

Mikkelsen endte 48,4 sekunder bak. Det var nesten samme avstand mellom de to etter lørdagens etappe.

Nordmannen hadde da tre tøffe konkurrenter halsende mindre enn halvminuttet bak seg, men han hadde ingen problemer med å holde dem fra livet og sikre en sterk pallplassering. Han hjalp Neuville i sammendraget ved å henvise de seks siste års verdensmester Sébastien Ogier til tredjeplassen.

– Jeg kunne ikke vært gladere. Dette føles som en seier, meldte Mikkelsen på Instagram og takket sin kartleser Anders Jäger. Pallplasseringen var hans første på over ett år.

Fjernet 200 kilo

– Det er utrolig godt at dette resultatet kom nå. Det føles som om jeg har fjernet 200 kilo fra skuldrene. Vi har jobbet hardt og målbevisst den siste tiden, men hatt mye uflaks, så det føles veldig deilig å ha fått et godt resultat nå, sa Mikkelsen i en pressemelding.

– Jeg håper å få beholde godfølelsen inn mot Rally Chile om to uker, og at vi kan levere et nytt toppresultat der.

Ogier endte 16,4 sekunder bak Mikkelsen, mens Kris Meeke, Jari-Matti Latvala og Dani Sordo endte på de tre neste plassene.

Ogier revansjerte seg delvis med seier på den avsluttende «power stage»-fartsprøven, noe som ga ham bonuspoeng. Der klatret han også til pallplass ettersom Meeke punkterte og tapte sekunder.

Ott Tänak fra Estland var blant de raskeste gjennom helten, men han forsvant ut av tetstriden da han måtte bryte lørdagens etappe etter å ha fått tekniske problemer. Han kjørte seg opp til 8.-plass og er nummer tre i VM-sammendraget.

Østberg-seier

Mads Østberg, som kjører i WRC2-klassen, vant klassen og ble nummer ni totalt.

– Vi er fornøyd med å vinne og ha dominert løpet fra første dag. Bilen er fortsatt under utvikling, så det er veldig positivt at vi klarer å vinne med den nå. Vi jobber tett sammen med Citroën om dette, sa Østberg i en pressemelding.

Også han reiser videre til Rally Chile, mens han venter nye deler til bilen så den bli enda bedre til Rally Portugal.

