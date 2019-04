Gulbrandsen-mål til ingen nytte for Salzburg

ntbsport

Gulbrandsen startet kampen på innbytterbenken, men ble byttet inn etter 62 minutters spill på bortebane. Da ledet Wolfsberg 1-0 etter scoring av Kevin Friesenbichler.

Fire minutter etter innhoppet utlignet Gulbrandsen etter forarbeid av lagkamerat Takumi Minamino. Scoringen skulle imidlertid vise seg å være til ingen nytte.

Marcel Ritzmaier ble matchvinner for Wolfsberg 18 minutter før full tid.

Tross tapet topper Salzburg mesterskapsgruppen i det østerrikske sluttspillet klart, selv om LASK på plassen bak tok innpå med sin 3-2-seier over Sturm Graz. Det skiller ni poeng mellom lagene med fire serierunder igjen, og alt tyder på at Salzburg blir seriemester for sjuende gang på rad.

Einar Braut Haaland var ikke med i Salzburgs tropp til søndagens kamp.

Onsdag spiller Salzburg cupfinale mot Rapid Wien i Klagenfurt.

Fredrik Gulbrandsen står uten kontrakt etter inneværende sesong og vurderer å forlate Salzburg. Den siste tiden har det vært spekulert i at han slår følge med trener Marco Rose, som går til den tyske storklubben Borussia Mönchengladbach i sommer.

