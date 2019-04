Etterlengtet svensk sølv i bordtennis-VM

ntbsport

– Gi meg et år til, så skal jeg være enda nærmere ham, sa Falck, som slo franske Simon Gauzy i kvartfinalen fredag. Dermed var allerede den første medaljen siden Jan-Ove Waldners gull i 1997 i boks. Lørdag ble sørkoreanske An Jae-hyun slått i semifinalen.

Ma Long er regjerende olympisk mester og tok søndag sin tredje strake VM-tittel. Han ble imponert av den svenske 27-åringen.

– Han har hatt stor framgang. Han har en uvanlig spillestil og kommer til å bli en av våre hovedmotstandere i årene som kommer, sa kineseren etter finaleseieren i Budapest.

Falck imponerte også med sportslig opptreden da han i finalen påpekte at dommeren gjorde feil ved å tildele ham et poeng etter et kanttreff. I tillegg til sølvmedaljen fikk han også mesterskapets fair play-pris.

– Selv om jeg selvsagt håpet på seier, er jeg utrolig glad for sølv, sa Falck.

