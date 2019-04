Carlsen-seier over Svidler i Baden-Baden

ntbsport

Nordmannen møtte Svidler med svarte brikker. Etter spillernes åpningstrekk og en del bytter av materiell fikk Carlsen etter hvert initiativet i partiet. Russeren brukte dessuten veldig lang tid på trekkene sine. Etter 21 trekk hadde Carlsen opparbeidet seg nesten 40 minutter mer tid igjen på klokka enn sin motstander.

Tidspresset gjorde at Svidler tok et dårlig valg i sitt 26. trekk. Derfra og inn skrudde Carlsen igjen skruen, og etter 33. trekk var seieren et faktum. Den regjerende verdensmesteren er nå ubeseiret i 58 partier langsjakk på rad.

– Jeg måtte gjøre noen grep etter Karlsruhe, men partiene her nede i Baden-Baden har vært som en drøm, sa Carlsen til turneringens nettsted.

Carlsen forventet at Fabiano Caruana ville vinne sin kamp mot tyske Georg Meier slik at kampen om turneringsseieren lever til siste runde mandag.

Magnus Carlsen jager sin tredje turneringsseier på rad i år. Han vant Wijk aan Zee-turneringen i Nederland i januar og seiret på imponerende vis i Shamkir tidligere i april.

Carlsen har 6,5 poeng etter åtte spilte partier. Caruana vil med seier i sitt parti søndag være bare ett poeng bak.

Carlsen avslutter mot franske Maxime Vachier-Lagrave med hvite brikker i siste runde mandag.

