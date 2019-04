Bayern München snublet og slapp Dortmund inn i gullkampen igjen

ntbsport

Dortmund-trener Lucien Favre avskrev eget lags gullsjanser etter det flaue 2-4-tapet i derbyet mot Schalke lørdag, men Nürnberg ga laget hans en redningsline med sin prestasjon mot Bayerns stjernegalleri søndag.

Matheus Pereira ga Nürnberg en fortjent ledelse tidlig i annen omgang, men Serge Gnabry satte inn et heldig utligningsmål kvarteret før slutt.

På overtid fikk Nürnberg straffespark, men Tim Leibold skjøt i stolpen. Kingsley Coman holdt på å stjele seieren for Bayern, men han bommet alene med keeper i sluttsekundene.

Bayern var best i første omgang, men kom ikke nærmere David Alabas tverrliggertreff. Gjestene ropte også på straffe da Joshua Kimmich ble hindret, uten å bli hørt.

Nürnberg, som kjemper desperat for å overleve i 1. Bundesliga, spilte seg inn i kampen mot slutten av omgangen. Bayern-trener Niko Kovac kastet innpå Gnabry, som overraskende måtte starte på benken.

Fyrverkeri

2. omgang ble litt forsinket på grunn av tente bluss på tribunen. Da dommeren blåste i gang kampen, stormet Nürnberg i angrep og fikk uttelling nesten umiddelbart ved Pereira.

James Rodríguez kom inn for Bayern, sendte et frispark i tverrliggeren og haltet ut igjen med en tilsynelatende skade. Så utlignet Gnabry da et klareringsforsøk traff ham så ballen spratt i mål.

Nürnberg-fansen trodde på tre livsviktige poeng da det ble dømt straffe mot Rodriguez' erstatter Alphonso Davies for albuebruk, men Leibold traff ikke mellom stengene.

Bayern München doblet sitt forsprang til Borussia Dortmund denne helgen, men sløste bort sjansen til å firedoble det. Nürnberg er på sin side fem poeng bak Stuttgart på kvalifiseringsplassen.

Anbefalte operaen

I søndagens første kamp tapte Hoffenheim 1-4 hjemme for Wolfsburg etter å ha scoret først.

Hjemmefansen uttrykte sin misnøye og gjorde trener Julian Nagelsmann sint.

– Det er et gap mellom forventninger og virkelighet. Om de ikke er fornøyd med underholdningen så bør de kanskje gå i operaen i stedet, freste han.

– Om jeg hadde vært tilskuer her så ville jeg korset meg tre ganger og sagt «så bra at slik fotball spilles i denne regionen».

