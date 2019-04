Triathlon: Iden med sterk 3.-plass på Bermuda

ntbsport

I fjor ble det sensasjonell norsk trippelseier, med Casper Stornes foran Kristian Blummenfelt og Gustav Iden. De norske gjorde det sterkt også i år, med Iden på tredje- og Blummenfelt på femteplass.

Stornes lå godt med i syklingen, men slet i den avsluttende løpingen og ble nummer 38.

– Jeg var trygg på at jeg kunne løpe godt i dag etter at jeg har hatt en god utvikling gjennom vinteren. Det virket umulig å opparbeide en luke i syklingen denne gangen. De andre var vel mer bevisste på oss etter at vi dro ifra i syklingen i fjor, sa Iden i en pressemelding fra triahtlonforbundet.

Det var annen konkurranse av åtte i verdensserien i år. Etter 1500 meter svømming, 40 kilometer sykling og 10 kilometer løping vant franske Dorian Coninx to sekunder foran spanske Gomez Noya og Iden, som krysset mål nesten samtidig.

De norske har ikke sin styrke i svømmingen. Blummenfelt, Iden og Stornes var henholdsvis 34, 58 og 61 sekunder bak ledende Vincent Luis da de kom opp av vannet.

Det tok tid å ta igjen feltet i syklingen, men de greide det. Tyske Jonas Schomburg skaffet seg et forsprang på slutten, men han ble raskt tatt igjen i løpingen.

Iden og Blummenfelt dannet tidlig en tetgruppe med Luis, Gomez og Coninx, og de holdt sammen til det var 1500 meter igjen. Da måtte Blummenfelt slippe, og litt etter måtte Luis gjøre det samme. Opp den siste bakken rykket Coninx til seg den avgjørende luken.

– Dessverre er det blitt to tredjeplasser og ikke førsteplasser her, men tredjeplass er flott i dette selskapet, og jeg løp sammen med mine forbilder Gomez og Luis, sa Iden.

